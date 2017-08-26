Стефен Карри посетил матч «ПСЖ» – «Сент-Этьен» и ввел мяч в игру

Форвард команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри посетил матч «Пари Сен-Жермен» – «Сент-Этьен» (3:0), который состоялся в рамках четвертого тура чемпионата Франции.

Американский баскетболист ввел мяч в игру, а после матча посетил раздевалку «ПСЖ», где пообщался с футболистами.

– Я впервые посетил Париж, – приводит слова Карри официальный сайт «ПСЖ». – Это очень большой город. Я очень рад посетить «Парк де Пренс», чтобы посмотреть матч «ПСЖ».

Я люблю футбол, но никогда не играл в него очень хорошо. Так что скорее я просто фанат этого вида спорта.

В прошлом году Неймар посетил нашу команду, очень здорово, что я смог посетить стадион, ощутить эту атмосферу и вновь пообщаться с Неймаром. Он очевидно очень талантливый футболист. Всякий раз, когда он получает мяч можно быть уверенным, что произойдет что-то интересное.

Президент французского клуба вручил Карри именную футболку «парижан» с 30 номером на спине.