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Стефен Карри посетил матч «ПСЖ» – «Сент-Этьен» и ввел мяч в игру

Источник:  ФК «ПСЖ»Комментарии

Форвард команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри посетил матч «Пари Сен-Жермен» – «Сент-Этьен» (3:0), который состоялся в рамках четвертого тура чемпионата Франции.

Американский баскетболист ввел мяч в игру, а после матча посетил раздевалку «ПСЖ», где пообщался с футболистами.

– Я впервые посетил Париж, – приводит слова Карри официальный сайт «ПСЖ». – Это очень большой город. Я очень рад посетить «Парк де Пренс», чтобы посмотреть матч «ПСЖ».

Я люблю футбол, но никогда не играл в него очень хорошо. Так что скорее я просто фанат этого вида спорта.

В прошлом году Неймар посетил нашу команду, очень здорово, что я смог посетить стадион, ощутить эту атмосферу и вновь пообщаться с Неймаром. Он очевидно очень талантливый футболист. Всякий раз, когда он получает мяч можно быть уверенным, что произойдет что-то интересное.

Президент французского клуба вручил Карри именную футболку «парижан» с 30 номером на спине.

Матч

ПСЖ - Сент-Этьен - 3:0 (1:0)

Голы

Кавани 19 (1:0 - пен.). Мотта 51 (2:0). Кавани 90 (3:0).

Состав

ПСЖ: Ареола, Кимпембе, Курзава (Берчиче, 80), Маркиньос, Менье, Пасторе (Ло Сельсо, 84), Мотта, Ди Мария (Дракслер, 83), Рабьо, Неймар, Кавани

Сент-Этьен: Руффье, Ронаэль, Перрен, Силва (Лакруа, 72), Теофил-Катерин, Джанко С., Майга (Пайо, 66), Сельнес, Дабо, Бамба, Амума (Таннане, 78)

Предупреждения:

Менье, 39; Кимпембе, 45 - Джанко С., 19; Теофил-Катерин, 50; Таннане, 88

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

25 августа 21:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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