Стефен Карри посетил матч «ПСЖ» – «Сент-Этьен» и ввел мяч в игру
Форвард команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри посетил
матч «Пари Сен-Жермен» – «Сент-Этьен» (3:0), который состоялся в рамках четвертого
тура чемпионата Франции.
Американский баскетболист ввел мяч в игру, а после матча посетил раздевалку «ПСЖ», где пообщался с футболистами.
📷 @StephenCurry30 #PSGASSE pic.twitter.com/dBSftUyTsX— PSG Officiel (@PSG_inside) 25 августа 2017 г.
– Я впервые посетил Париж, – приводит слова Карри
официальный сайт «ПСЖ». – Это очень большой город. Я очень рад посетить «Парк
де Пренс», чтобы посмотреть матч «ПСЖ».
Я люблю футбол, но никогда не играл в него очень хорошо. Так
что скорее я просто фанат этого вида спорта.
В прошлом году Неймар посетил нашу команду, очень здорово, что я смог посетить стадион, ощутить эту атмосферу и вновь пообщаться с Неймаром. Он очевидно очень талантливый футболист. Всякий раз, когда он получает мяч можно быть уверенным, что произойдет что-то интересное.
Президент французского клуба вручил Карри именную футболку «парижан» с 30 номером на спине.
📷 Le Président Nasser Al-Khelaïfi en compagnie de @StephenCurry30 #PSGASSE pic.twitter.com/GstjohGLbI— PSG Officiel (@PSG_inside) 25 августа 2017 г.
Матч
ПСЖ - Сент-Этьен - 3:0 (1:0)
Голы
Кавани 19 (1:0 - пен.). Мотта 51 (2:0). Кавани 90 (3:0).
Состав
ПСЖ: Ареола, Кимпембе, Курзава (Берчиче, 80), Маркиньос, Менье, Пасторе (Ло Сельсо, 84), Мотта, Ди Мария (Дракслер, 83), Рабьо, Неймар, Кавани
Сент-Этьен: Руффье, Ронаэль, Перрен, Силва (Лакруа, 72), Теофил-Катерин, Джанко С., Майга (Пайо, 66), Сельнес, Дабо, Бамба, Амума (Таннане, 78)
Предупреждения:
Менье, 39; Кимпембе, 45 - Джанко С., 19; Теофил-Катерин, 50; Таннане, 88
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
25 августа 21:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция