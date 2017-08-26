Макгрегор оказался тяжелее Мэйвезера на 1,6 килограмма (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания ирландского
бойца смешанного стиля Конора Макгрегора и американского боксера Флойда
Мэйвезера.
Оба спортсмена вписались в рамки весовой категории. Макгрегор на весах показал 69,4 кг, а его оппонент – 67,8 кг.
153 for #ConorMcGregor#MayweatherMcGregor pic.twitter.com/K89uDYRzZ8— UFC (@ufc) 25 августа 2017 г.
149.5 for #FloydMayweather#MayweatherMcGregor pic.twitter.com/6idpdVlRJv— UFC (@ufc) 25 августа 2017 г.
Напомним, бой Макгрегор – Мэйвезер состоится в ночь с 26 на 27 августа и пройдет по правилам бокса.
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