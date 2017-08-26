Сумма отступных в новом контракте Дембеле составляет 400 млн евро

Стали известны финансовые подробности перехода Усмана Дембеле из «Боруссии» в «Барселону».

20-летний француз подписал соглашение с каталонской командой, рассчитанное на пять лет. В новом контракте вингера есть пункт, согласно которому права на футболиста можно выкупить за 400 миллионов евро.

«Барселона» заплатила за игрока 105 миллионов евро. «Боруссия» может получить еще до 40% сверх этой суммы в виде бонусов.

Стоит отметить, что футбольный клуб «Ренн» получит за этот трансфер 25% от суммы трансфера. То есть часть процентов была прописана в контракте Дембеле, когда он переходил из французского клуба в дортмундский и часть в качестве компенсации за воспитание игрока. Таким образом, «Ренн» может получить до 40 миллионов евро, продав игрока в немецкий клуб летом 2016 года всего за 15 миллионов.