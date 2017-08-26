Милош Ржига: Опять проиграли из-за детских ошибок
Главный тренер «Слована» Милош
Ржига прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:5) в матче регулярного
чемпионата КХЛ.
«Мы опять проиграли матч из-за своих детских ошибок. Много
удалений в первом периоде. В отличие от прошлой игры, у нас были шансы, много
моментов не могли забить.
«Локомотив» - очень
сильная команда, с мощным катанием, не успевали за соперником в своей зоне. Нам
нужно проделать еще много работы, команда в нынешнем составе собралась за
неделю до сезона, некоторые игроки еще только должны присоединиться.
Думаю, когда «Локомотив» приедет к нам, у нас будет другое настроение и другая команда», – приводит слова Ржиги официальный сайт железнодорожников.
Матч
Локомотив - Слован - 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Контиола (Крунвалль, Тальбо), 2:36 (1:0). Скалицки (Тайми, Бухтеле), 5:28 (1:1). Картаев (Мосалёв, Ильенко), 16:02 (2:1). Контиола (Крунвалль, Накладал), 16:12 (3:1). Коршков (Коледов, Полунин), 33:34 (4:1). Лугин (Апальков), 45:14 (5:1).
Место и дата
25 августа 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция