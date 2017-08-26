Милош Ржига: Опять проиграли из-за детских ошибок

Главный тренер «Слована» Милош Ржига прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы опять проиграли матч из-за своих детских ошибок. Много удалений в первом периоде. В отличие от прошлой игры, у нас были шансы, много моментов не могли забить.

«Локомотив» - очень сильная команда, с мощным катанием, не успевали за соперником в своей зоне. Нам нужно проделать еще много работы, команда в нынешнем составе собралась за неделю до сезона, некоторые игроки еще только должны присоединиться.

Думаю, когда «Локомотив» приедет к нам, у нас будет другое настроение и другая команда», – приводит слова Ржиги официальный сайт железнодорожников.