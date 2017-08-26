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Милош Ржига: Опять проиграли из-за детских ошибок

Источник:  ХК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Слована» Милош Ржига прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы опять проиграли матч из-за своих детских ошибок. Много удалений в первом периоде. В отличие от прошлой игры, у нас были шансы, много моментов не могли забить.

 «Локомотив» - очень сильная команда, с мощным катанием, не успевали за соперником в своей зоне. Нам нужно проделать еще много работы, команда в нынешнем составе собралась за неделю до сезона, некоторые игроки еще только должны присоединиться.

 Думаю, когда «Локомотив» приедет к нам, у нас будет другое настроение и другая команда», – приводит слова Ржиги официальный сайт железнодорожников.

Матч

Локомотив - Слован - 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Контиола (Крунвалль, Тальбо), 2:36 (1:0). Скалицки (Тайми, Бухтеле), 5:28 (1:1). Картаев (Мосалёв, Ильенко), 16:02 (2:1). Контиола (Крунвалль, Накладал), 16:12 (3:1). Коршков (Коледов, Полунин), 33:34 (4:1). Лугин (Апальков), 45:14 (5:1).

Место и дата

25 августа 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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