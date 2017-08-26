Алексей Кудашов: Были недостатки в обороне, нам предстоит серьезно задуматься и поработать
Главный тренер «Локомотива»
Алексей Кудашов поделился впечатлениями от победы над «Слованом» (5:1) в матче
регулярного чемпионата КХЛ.
– Результат, естественно, хороший, порадовал. Думаю, и
болельщикам понравилось, потому что игра в атаке была интересная и хорошая, –
приводит слова Кудашова официальный сайт «Локомотива». – Тем не менее, были
недостатки в обороне. Это момент, над которым нам предстоит серьезно задуматься
и поработать.
– В двух матчах
команда пропустила всего две шайбы, но обе в формате «4 на 4». Это совпадение
или «Локомотиву» не на руку дополнительное пространство на льду?
– Думаю, что совпадение – много отрабатываем «4 на 4» и «3 на 3». В сегодняшней шайбе игроки знали, что надо делать, просто допустили ошибку. Затем перестроились и, в основном, перекрывали свободное пространство.
– В дальнейшем тоже
будете таким образом менять вратарей?
– В начале сезона - да.
Матч
Локомотив - Слован - 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Контиола (Крунвалль, Тальбо), 2:36 (1:0). Скалицки (Тайми, Бухтеле), 5:28 (1:1). Картаев (Мосалёв, Ильенко), 16:02 (2:1). Контиола (Крунвалль, Накладал), 16:12 (3:1). Коршков (Коледов, Полунин), 33:34 (4:1). Лугин (Апальков), 45:14 (5:1).
Место и дата
25 августа 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция