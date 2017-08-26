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Алексей Кудашов: Были недостатки в обороне, нам предстоит серьезно задуматься и поработать

Источник:  ХК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от победы над «Слованом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Результат, естественно, хороший, порадовал. Думаю, и болельщикам понравилось, потому что игра в атаке была интересная и хорошая, – приводит слова Кудашова официальный сайт «Локомотива». – Тем не менее, были недостатки в обороне. Это момент, над которым нам предстоит серьезно задуматься и поработать.

– В двух матчах команда пропустила всего две шайбы, но обе в формате «4 на 4». Это совпадение или «Локомотиву» не на руку дополнительное пространство на льду?
– Думаю, что совпадение – много отрабатываем «4 на 4» и «3 на 3». В сегодняшней шайбе игроки знали, что надо делать, просто допустили ошибку. Затем перестроились и, в основном, перекрывали свободное пространство.

– В дальнейшем тоже будете таким образом менять вратарей?
– В начале сезона - да.

Матч

Локомотив - Слован - 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Контиола (Крунвалль, Тальбо), 2:36 (1:0). Скалицки (Тайми, Бухтеле), 5:28 (1:1). Картаев (Мосалёв, Ильенко), 16:02 (2:1). Контиола (Крунвалль, Накладал), 16:12 (3:1). Коршков (Коледов, Полунин), 33:34 (4:1). Лугин (Апальков), 45:14 (5:1).

Место и дата

25 августа 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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