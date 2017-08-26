Алексей Кудашов: Были недостатки в обороне, нам предстоит серьезно задуматься и поработать

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от победы над «Слованом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Результат, естественно, хороший, порадовал. Думаю, и болельщикам понравилось, потому что игра в атаке была интересная и хорошая, – приводит слова Кудашова официальный сайт «Локомотива». – Тем не менее, были недостатки в обороне. Это момент, над которым нам предстоит серьезно задуматься и поработать.

– В двух матчах команда пропустила всего две шайбы, но обе в формате «4 на 4». Это совпадение или «Локомотиву» не на руку дополнительное пространство на льду?

– Думаю, что совпадение – много отрабатываем «4 на 4» и «3 на 3». В сегодняшней шайбе игроки знали, что надо делать, просто допустили ошибку. Затем перестроились и, в основном, перекрывали свободное пространство.

– В дальнейшем тоже будете таким образом менять вратарей?

– В начале сезона - да.