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«Вест Бромвич» заплатил 15,2 миллиона евро за 20-летнего игрока «Лейпцига»

Источник:  ФК «Вест Бромвич»Комментарии
«Вест Бромвич» заплатил 15,2 миллиона евро за 20-летнего игрока «Лейпцига»
Фото: ФК «Вест Бромвич»

Крайний нападающий «РБ Лейпцига» Оливер Бурк перешел в «Вест Бромвич Албион», сообщает официальный сайт английского клуба.

20-летний шотландец подписал контракт с «дроздами», рассчитанный на пять лет.

Сумма трансфера не разглашается, но по данным авторитетного портала transfermarkt.de, немецкий клуб выручил на продаже игрока не менее 15,2 миллиона евро.

В прошлом году Бурк принял участие в 32-х матчах в составе «Лейпцига», забил пять мячей, отдал четыре результативные передачи и заработал две желтые карточки.

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