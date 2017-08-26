«Вест Бромвич» заплатил 15,2 миллиона евро за 20-летнего игрока «Лейпцига»
Источник: ФК «Вест Бромвич»Комментарии
Фото: ФК «Вест Бромвич»
Крайний нападающий «РБ Лейпцига»
Оливер Бурк перешел в «Вест Бромвич Албион», сообщает официальный сайт
английского клуба.
20-летний шотландец подписал
контракт с «дроздами», рассчитанный на пять лет.
Сумма трансфера не разглашается,
но по данным авторитетного портала transfermarkt.de, немецкий клуб выручил на
продаже игрока не менее 15,2 миллиона евро.
В прошлом году Бурк принял
участие в 32-х матчах в составе «Лейпцига», забил пять мячей, отдал четыре
результативные передачи и заработал две желтые карточки.
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