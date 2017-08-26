Игорь Никитин: Для нападающих этот матч был очень важен

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хорошая победа. Для нападающих этот матч был очень важен, – приводит слова Никитина официальный сайт «Динамо». – Юханссон сыграл эту игру как надо, помог, вытащил моменты. Хорошо, что смогли перестроиться во втором периоде и получить преимущество.

– Какие коррективы после первого периода ввели?

– Исключили контратаки.