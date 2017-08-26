Игорь Никитин: Для нападающих этот матч был очень важен
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от
победы над московским «Динамо» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Хорошая победа. Для нападающих этот матч был очень важен, – приводит слова Никитина официальный сайт «Динамо». – Юханссон сыграл эту игру как надо, помог, вытащил моменты. Хорошо, что смогли
перестроиться во втором периоде и получить преимущество.
– Какие коррективы
после первого периода ввели?
– Исключили контратаки.
Матч
Динамо - ЦСКА - 1:6 (0:0, 1:5, 0:1)
Голы:
Робинсон (Киселевич, Окулов), 22:39 (0:1). Бурдасов (Марченко, Петров), 23:08 (0:2). Григоренко (Любимов), 24:26 (0:3). Кутейкин (Вишневский, Брюквин), 26:33 (1:3 - бол.). Светлаков (Марченко, Окулов), 31:34 (1:4). Кузьменко (Робинсон, Окулов), 36:07 (1:5). Окулов (Бурдасов, Капризов), 59:25 (1:6).
Место и дата
25 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция