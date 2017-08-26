Владимир Воробьев: Не смогли сегодня дать бой ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев – о поражение от ЦСКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– ЦСКА с победой. Не смогли сегодня дать бой: начали неплохо, второй период полностью провалили, – приводит слова Воробьева официальный сайт «Динамо». – Хотели сыграть на контратаках, но соперник нас наказал. Во втором периоде поломалась игра. Где-то не справлялись, где-то соперник был посвежее. Хороши урок нам будет. Будем готовиться к следующей игре.

– Было сюрпризом то, какой выглядела команда соперника во втором периоде?

– У ЦСКА, видите, длинная скамейка, была хорошая ротация. Мы играли без проблем, но в концовке первого периода почувствовали, что уже не справляемся. Сюрпризом это не было, но мы старались сыграть строго именно от обороны и на контратаках. Много допускали ошибок в своей зоне. Настраивали ребят, что ни в коем случае нельзя терять шайбу с таким сильным соперником. Много допускали ошибок, и это повлияло на игру.