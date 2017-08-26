Владимир Воробьев: Не смогли сегодня дать бой ЦСКА
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев – о
поражение от ЦСКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– ЦСКА с победой. Не смогли сегодня дать бой: начали
неплохо, второй период полностью провалили, – приводит слова Воробьева
официальный сайт «Динамо». – Хотели сыграть на контратаках, но соперник нас
наказал. Во втором периоде поломалась игра. Где-то не справлялись, где-то
соперник был посвежее. Хороши урок нам будет. Будем готовиться к следующей
игре.
– Было сюрпризом то,
какой выглядела команда соперника во втором периоде?
– У ЦСКА, видите, длинная скамейка, была хорошая ротация. Мы играли без проблем, но в концовке первого периода почувствовали, что уже не справляемся. Сюрпризом это не было, но мы старались сыграть строго именно от обороны и на контратаках. Много допускали ошибок в своей зоне. Настраивали ребят, что ни в коем случае нельзя терять шайбу с таким сильным соперником. Много допускали ошибок, и это повлияло на игру.
Матч
Динамо - ЦСКА - 1:6 (0:0, 1:5, 0:1)
Голы:
Робинсон (Киселевич, Окулов), 22:39 (0:1). Бурдасов (Марченко, Петров), 23:08 (0:2). Григоренко (Любимов), 24:26 (0:3). Кутейкин (Вишневский, Брюквин), 26:33 (1:3 - бол.). Светлаков (Марченко, Окулов), 31:34 (1:4). Кузьменко (Робинсон, Окулов), 36:07 (1:5). Окулов (Бурдасов, Капризов), 59:25 (1:6).
Место и дата
25 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция