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Унаи Эмери: Мы довольны победой и рады, что не пропустили

Источник:  ФК «ПСЖ»Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы над «Сент-Этьеном» (3:0) в матче четвертого тура чемпионата Франции.

– Мы довольны этой победой, – приводит слова Эмери официальный сайт парижан. – Нам пришлось столкнуться с очень хорошо организованной командой. Результат может быть немного резок для «Сент-Этьена», но это хорошо для нас.

Также очень рады, что не пропустили сегодня. Альфонс Ареола совершил два невероятных сейва и помог нам укрепить лидерство в лиге 1.

Матч

ПСЖ - Сент-Этьен - 3:0 (1:0)

Голы

Кавани 19 (1:0 - пен.). Мотта 51 (2:0). Кавани 90 (3:0).

Состав

ПСЖ: Ареола, Кимпембе, Курзава (Берчиче, 80), Маркиньос, Менье, Пасторе (Ло Сельсо, 84), Мотта, Ди Мария (Дракслер, 83), Рабьо, Неймар, Кавани

Сент-Этьен: Руффье, Ронаэль, Перрен, Силва (Лакруа, 72), Теофил-Катерин, Джанко С., Майга (Пайо, 66), Сельнес, Дабо, Бамба, Амума (Таннане, 78)

Предупреждения:

Менье, 39; Кимпембе, 45 - Джанко С., 19; Теофил-Катерин, 50; Таннане, 88

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

25 августа 21:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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