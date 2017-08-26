Унаи Эмери: Мы довольны победой и рады, что не пропустили
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился впечатлениями
от победы над «Сент-Этьеном» (3:0) в матче четвертого тура чемпионата Франции.
– Мы довольны этой победой, – приводит слова Эмери
официальный сайт парижан. – Нам пришлось столкнуться с очень хорошо
организованной командой. Результат может быть немного резок для «Сент-Этьена»,
но это хорошо для нас.
Также очень рады, что не пропустили сегодня. Альфонс Ареола совершил два невероятных сейва и помог нам укрепить лидерство в лиге 1.
Матч
ПСЖ - Сент-Этьен - 3:0 (1:0)
Голы
Кавани 19 (1:0 - пен.). Мотта 51 (2:0). Кавани 90 (3:0).
Состав
ПСЖ: Ареола, Кимпембе, Курзава (Берчиче, 80), Маркиньос, Менье, Пасторе (Ло Сельсо, 84), Мотта, Ди Мария (Дракслер, 83), Рабьо, Неймар, Кавани
Сент-Этьен: Руффье, Ронаэль, Перрен, Силва (Лакруа, 72), Теофил-Катерин, Джанко С., Майга (Пайо, 66), Сельнес, Дабо, Бамба, Амума (Таннане, 78)
Предупреждения:
Менье, 39; Кимпембе, 45 - Джанко С., 19; Теофил-Катерин, 50; Таннане, 88
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
25 августа 21:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция