Унаи Эмери: Мы довольны победой и рады, что не пропустили

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы над «Сент-Этьеном» (3:0) в матче четвертого тура чемпионата Франции.

– Мы довольны этой победой, – приводит слова Эмери официальный сайт парижан. – Нам пришлось столкнуться с очень хорошо организованной командой. Результат может быть немного резок для «Сент-Этьена», но это хорошо для нас.

Также очень рады, что не пропустили сегодня. Альфонс Ареола совершил два невероятных сейва и помог нам укрепить лидерство в лиге 1.