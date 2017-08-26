Себастьян Феттель: Машина показала себя нормально, но с ней еще надо поработать
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты
пятничных свободных заездов Гран-при Бельгии.
«День был так себе, мы не вполне довольны. Из-за дождя мы в
какой-то мере сэкономили ресурс двигателя, что тоже неплохо, хотя такую задачу
мы не ставили. Тем более, пока еще остаются вопросы, связанные с поведением
резины.
В целом машина показала себя нормально, но с ней еще надо
поработать. Спа – отличная трасса, а машины нового поколения обеспечивают более
высокое сцепление, поэтому пилотировать стало веселее.
Завтра наши дела должны улучшиться, хотя я пока не знаю,
какая будет погода. Прогноз, вроде бы, обещает, что будет сухо, однако поживем
– увидим. Если правильно настроить машину, то пилотировать здесь – одно
удовольствие», - приводит слова немца f1news.ru
Напомним, по итогам свободных заездов Феттель занял пятое
место.