Себастьян Феттель: Машина показала себя нормально, но с ней еще надо поработать

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты пятничных свободных заездов Гран-при Бельгии.

«День был так себе, мы не вполне довольны. Из-за дождя мы в какой-то мере сэкономили ресурс двигателя, что тоже неплохо, хотя такую задачу мы не ставили. Тем более, пока еще остаются вопросы, связанные с поведением резины.

В целом машина показала себя нормально, но с ней еще надо поработать. Спа – отличная трасса, а машины нового поколения обеспечивают более высокое сцепление, поэтому пилотировать стало веселее.

Завтра наши дела должны улучшиться, хотя я пока не знаю, какая будет погода. Прогноз, вроде бы, обещает, что будет сухо, однако поживем – увидим. Если правильно настроить машину, то пилотировать здесь – одно удовольствие», - приводит слова немца f1news.ru

Напомним, по итогам свободных заездов Феттель занял пятое место.