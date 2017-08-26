Примера. 2-й тур. «Алавес» – «Барселона», «Лас-Пальмас» – «Атлетико» и другие матчи
«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей второго тура чемпионата Испании по футболу.
Примера
2-й тур
Матч
Реал Сосьедад - Вильярреал - 3:0 (3:0)
Голы
Виллиан 25 (1:0). Прието 34 (2:0). Хуанми 45 (3:0).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Элустондо, Родригес, Прието, Ойарсабаль, Сурутуса, Ильярраменди, Навас (Агирретче, 82), Одриосола, Виллиан (Каналес, 74), Хуанми (Вела, 66)
Вильярреал: Фернандес (Барбоса, 46), Семеду, Коста, Гонсалес А., Тригерос (Сансоне, 80), Н'Диай, Эрнандес, Форнальс, Кастильехо, Бакка (Унал, 70), Бакамбу
Предупреждения:
Элустондо, 17; Виллиан, 39 - Коста, 3; Тригерос, 68
Судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Место и дата
25 августа 21:15, Аноэта, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Гомес М. 10 (0:1). Леон 31 (1:1). Феддал 77 (2:1).
Состав
Бетис: Адан, Манди, Барраган, Дурмиси, Феддал, Хоакин (Нарваэс, 85), Герреро (Тельо, 66), Хави Гарсия, Камараса, Гуардадо, Леон (Санабрия, 80)
Сельта: Альварес, Кастро, Мальо, Ронкалья (Кабрал, 75), Васс (Эрнандес, 65), Гомес С., Систо, Радойя, Санчес, Гомес М. (Лоботка, 81), Аспас
Предупреждения:
Феддал, 64; Манди, 84 - Санчес, 68; Лоботка, 88; Радойя, 90
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
25 августа 23:00, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 августа 19:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 августа 21:15, Куитат де Валенсия, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 августа 21:15, Монтиливи, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 августа 23:15, де Гран Канария, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 августа 19:15, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 августа 19:15, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 августа 21:15, Колисео Альфонсо Перес, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 августа 23:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция