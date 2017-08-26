КХЛ. «Сибирь» – «Северсталь», «Авангард» – «Торпедо» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
26 августа 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 августа 14:00, Барыс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 августа 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 августа 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 августа 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция
Матч
Нефтехимик - Куньлунь Ред Стар
Место и дата
26 августа 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 августа 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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