Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Торпедо
Футбол  Рубин- : -Тосно
Футбол  Локомотив- : -Урал
Футбол  Арсенал Тула- : -Амкар
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Лестер Сити
Футбол  Рома- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

КХЛ. «Сибирь» – «Северсталь», «Авангард» – «Торпедо» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Сибирь - Северсталь

Место и дата

26 августа 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

Матч

Барыс - Динамо Р

Место и дата

26 августа 14:00, Барыс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Авангард - Торпедо

Место и дата

26 августа 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

Матч

Салават Юлаев - Амур

Место и дата

26 августа 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Югра - Спартак

Место и дата

26 августа 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция

Матч

Нефтехимик - Куньлунь Ред Стар

Место и дата

26 августа 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Ак Барс - Адмирал

Место и дата

26 августа 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Воробьев: Не смогли сегодня дать бой ЦСКАГлавный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев – о поражение от ЦСКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Игорь Никитин: Для нападающих этот матч был очень важенГлавный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Алексей Кудашов: Были недостатки в обороне, нам предстоит серьезно задуматься и поработатьГлавный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от победы над «Слованом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Милош Ржига: Опять проиграли из-за детских ошибокГлавный тренер «Слована» Милош Ржига прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Артис Аболс: Любая победа важна, особенно перваяГлавный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями от победы над «Автомобилистом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Формула-1
Даниил Квят: В субботу мы проделаем хорошую работу
Футбол
«Халл Сити» разгромил «Болтон», забив четыре безответных мяча
Футбол
«ПСЖ» на своем поле переиграл «Сент-Этьен»
Хоккей
ЦСКА разгромил московское «Динамо», забросив шесть шайб
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости