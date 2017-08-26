Льюис Хэмилтон: Хочу выиграть гонки в Cпа и Монце, чтобы продолжить борьбу за титул

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты пятничных свободных заездов Гран-при Бельгии, по итогам которых он занял первое место.

«Всегда приятно показать хорошее время, завоевать хорошую стартовую позицию, хотя на этой трассе, благодаря длинным прямым, всегда можно отыграться на дистанции.

Я доволен тем, как начался для нас этот уик-энд, но не вполне удовлетворен балансом машины. На этой трассе непросто найти оптимальный баланс, поскольку она включает скоростные первый и третий сектор, где важна максимальная скорость, и извилистый второй, где нужна прижимная сила. Здесь нужен компромисс, чем-то приходится жертвовать.

Хочу выиграть две гонки, в Cпа и Монце, чтобы продолжить борьбу за чемпионский титул. Но это будет нелегко – ясно, что машины «Феррари» здесь очень быстры. Интересно, какой окажется расстановка сил в квалификации», – приводит слова Хэмилтона f1news.ru.