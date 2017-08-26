Льюис Хэмилтон: Хочу выиграть гонки в Cпа и Монце, чтобы продолжить борьбу за титул
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты
пятничных свободных заездов Гран-при Бельгии, по итогам которых он занял первое
место.
«Всегда приятно показать хорошее время, завоевать хорошую
стартовую позицию, хотя на этой трассе, благодаря длинным прямым, всегда можно
отыграться на дистанции.
Я доволен тем, как начался для нас этот уик-энд, но не
вполне удовлетворен балансом машины. На этой трассе непросто найти оптимальный
баланс, поскольку она включает скоростные первый и третий сектор, где важна
максимальная скорость, и извилистый второй, где нужна прижимная сила. Здесь
нужен компромисс, чем-то приходится жертвовать.
Хочу выиграть две гонки, в Cпа и Монце, чтобы продолжить
борьбу за чемпионский титул. Но это будет нелегко – ясно, что машины «Феррари»
здесь очень быстры. Интересно, какой окажется расстановка сил в квалификации»,
– приводит слова Хэмилтона f1news.ru.