«Арсенал» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

В матче восьмого тура чемпионата России тульский «Арсенал» сыграет с пермским «Амкаром».

Встреча пройдет на поле стадиона «Арсенал» в Туле и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Арсенал» с семью очками занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Амкар» расположился на 16-й строчке, имея в активе на пять очков меньше.