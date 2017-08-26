«Арсенал» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче восьмого тура чемпионата России тульский «Арсенал»
сыграет с пермским «Амкаром».
Встреча пройдет на поле стадиона «Арсенал» в Туле и начнется
в 15:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
«Арсенал» с семью очками занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Амкар» расположился на 16-й строчке, имея в активе на пять очков меньше.
Матч
Место и дата
26 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция
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