«Рубин» – «Тосно». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)

В матче восьмого тура чемпионата России казанский «Рубин» сыграет с «Тосно».

Встреча пройдет на поле «Казань Арены» и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Рубин» с 11-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Тосно» расположился на 12-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.