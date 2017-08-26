«Рубин» – «Тосно». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче восьмого тура чемпионата России казанский «Рубин»
сыграет с «Тосно».
Встреча пройдет на поле «Казань Арены» и начнется в 17:30 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Рубин» с 11-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Тосно» расположился на 12-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.
Матч
Место и дата
26 августа 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически