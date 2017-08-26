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«Рубин» – «Тосно». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче восьмого тура чемпионата России казанский «Рубин» сыграет с «Тосно».

Встреча пройдет на поле «Казань Арены» и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Рубин» с 11-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Тосно» расположился на 12-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

Матч

Рубин - Тосно

Место и дата

26 августа 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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