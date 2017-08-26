«Локомотив» – «Урал». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

В матче восьмого тура чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Уралом».

Встреча пройдет на поле «РЖД Арены» в Москве и начнется в 20:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Локомотив» с 16-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Урал» расположился на 9-й строчке, имея в активе на семь очков меньше.