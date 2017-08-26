«Локомотив» – «Урал». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче восьмого тура чемпионата России «Локомотив» сыграет
с «Уралом».
Встреча пройдет на поле «РЖД Арены» в Москве и начнется в
20:00 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Локомотив» с 16-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Урал» расположился на 9-й строчке, имея в активе на семь очков меньше.
Матч
Место и дата
26 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция
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