«Манчестер Юнайтед» – «Лестер». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче третьего тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер
Юнайтед» сыграет с «Лестером».
Встреча пройдет на поле стадиона «Олд Траффорд» и начнется в
19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
После двух матчей АПЛ «Юнайтед» с шестью очками лидирует в
турнирной таблице, а «лисы» расположились на девятой строчке, имея в активе на
три очка меньше.
Стоит отметить, что в последних двух играх чемпионата Англии подопечные Жозе Моуринью забили по четыре мяча и ни одного не пропустили.
Матч
Манчестер Юнайтед - Лестер Сити
Место и дата
26 августа 19:30, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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