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«Манчестер Юнайтед» – «Лестер». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче третьего тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лестером».

Встреча пройдет на поле стадиона «Олд Траффорд» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

После двух матчей АПЛ «Юнайтед» с шестью очками лидирует в турнирной таблице, а «лисы» расположились на девятой строчке, имея в активе на три очка меньше.

Стоит отметить, что в последних двух играх чемпионата Англии подопечные Жозе Моуринью забили по четыре мяча и ни одного не пропустили.

Матч

Манчестер Юнайтед - Лестер Сити

Место и дата

26 августа 19:30, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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