Флойд Мэйвезер: Это будет последний бой Макгрегора
Источник: ТАССКомментарии
Американский боксер Флойд Мэйвезер – о предстоящем поединке
с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.
«Я знаю, что нужно делать в боях такого уровня, -
цитирует Мэйвезера ТАСС. - Вес не имеет значения, бой не получится долгим, запомните
мои слова.
Этот бой станет последним для Конора Макгрегора. И поддержка
фанатов не поможет, они не будут сражаться вместо него».
Сегодня состоялась процедура взвешивания спортсменов. Макгрегор
на весах показал 69,4 кг, а Мэйвезер – 67,8 кг.
Напомним, бой Макгрегор – Мэйвезер состоится в ночь с 26 на
27 августа и пройдет по правилам бокса.
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