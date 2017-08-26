Флойд Мэйвезер: Это будет последний бой Макгрегора

Американский боксер Флойд Мэйвезер – о предстоящем поединке с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

«Я знаю, что нужно делать в боях такого уровня, - цитирует Мэйвезера ТАСС. - Вес не имеет значения, бой не получится долгим, запомните мои слова.

Этот бой станет последним для Конора Макгрегора. И поддержка фанатов не поможет, они не будут сражаться вместо него».

Сегодня состоялась процедура взвешивания спортсменов. Макгрегор на весах показал 69,4 кг, а Мэйвезер – 67,8 кг.

Напомним, бой Макгрегор – Мэйвезер состоится в ночь с 26 на 27 августа и пройдет по правилам бокса.