Технический директор «Торо Россо» извинился перед Квятом за проблемы с машиной

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки прокомментировал выступление пилотов команды на свободных практиках Гран-при Бельгии.

«Немного разный день для наших пилотов, - приводит слова Ки «Газета.RU». - У Карлоса получились гладкие сессии, он был доволен болидом с самого утра. Он был конкурентоспособен в ходе первой практики, и все мы были довольны его скоростью.

Что касается Даниила, то для него прошло не все так гладко. Его машина испытывала некоторые проблемы. Нам пришлось вносить коррективы, прежде чем мы добились прогресса. Несмотря на это и на то, что он был недоволен работой болида, он был достаточно конкурентоспобен, так что его работа была хороша.

Мы внесли изменения перед второй практикой, кое-что сработало, но не все, так что нам предстоит поработать еще. Во время второй сессии он также испытывал проблемы с машиной, так что мы приносим ему извинения. Мы устраним проблемы на протяжении ночи и сделаем необходимую работу на обоих болидах»