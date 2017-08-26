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«Халл» Слуцкого разгромил «Болтон», Макгрегор перевесил Мэйвезера и переход Дембеле в «Барсу» за 105 миллионов евро. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

В стартовом матче восьмого тура чемпионата России «Анжи» дома с минимальным счетом обыграл «Уфу».

«Халл Сити» Леонида Слуцкого забил четыре безответных мяча в ворота «Болтона». Для российского специалиста это первый «сухарь» в Англии.

«Пари Сен-Жермен» на своем поле переиграл «Сент-Этьен», а главным гостем игры стал чемпион НБА Стефен Карри, который ввел мяч в игру.

«Барселона» объявила о переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. Каталонцы заплатили за 20-летнего француза 105 миллионов евро и установили сумму отступных в размере 400 миллионов евро.

Хоккеисты ЦСКА разгромили московское «Динамо», забросив шесть шайб. В параллельном матче СКА всухую обыграл «Йокерит».

Эвертон Фелипе может перейти в «Спартак» на следующей неделе.

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур близок к переходу в «Зенит».

К слову, полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони впервые получил вызов в сборную Аргентины.

Российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу турнира US Open.

Видео дня: Макгрегор оказался тяжелее Мэйвезера на 1,6 килограмма

Цитата дня: «Это будет последний бой Макгрегора», – Флойд Мэйвезер – о предстоящем поединке с ирландцем.

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Голосование: Как завершится боксерский поединок между боксером Флойдом Мэйвезером и бойцом ММА Конором Макгрегором?

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