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«Зенит» готов предложить 20 миллионов за 18-летнего полузащитника «Индепедьенте»

Источник:  Deportes TelamКомментарии

Полузащитник «Индепендьенте» Эсекиэль Барко интересен «Зениту», сообщает Telam.

По информации издания, лидеры РФПЛ готовы предложить нынешнему клубу 18-летнего игрока 20 миллионов долларов. Официально переговоры еще не начались, но руководство «Индепендьенте» и окружение игрока в курсе интереса из России.

Барко проводит первый сезон в высшей лиге Аргентины и в 30 матчах забил четыре гола и сделал три голевые передачи.

Напомним, на этой неделе «Зенит» объявил о переходе другого полузащитника «Индепендьенте» – Эмилиано Ригони, который стал пятым аргентинцем в нынешнем составе команды.

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