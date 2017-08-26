Трусова победила на первом этапе юниорского Гран-при в Брисбене

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей первого этапа юниорского Гран-при, который прошел в Брисбене (Австралия).

По сумме двух программ 13-летняя Трусова, которая тренируется у Этери Тутберидзе, набрала 197,69 балла.

Второе место заняла еще одна представительница России – 14-летняя Анастасия Гулякова. Третий результат показала Рико Такино из Японии.

Отметим, что именно в такой последовательности фигуристки располагались и после короткой программы.

Брисбен (Австралия)

Гран-при

1-й этап

Девушки

1. Александра Трусова (Россия) – 197,69

2. Анастасия Гулякова (Россия) – 181,43

3. Рико Такино (Япония) – 174,16