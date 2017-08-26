Трусова победила на первом этапе юниорского Гран-при в Брисбене
Российская фигуристка
Александра Трусова стала победительницей первого этапа юниорского Гран-при,
который прошел в Брисбене (Австралия).
По сумме двух программ 13-летняя Трусова, которая тренируется у Этери Тутберидзе, набрала 197,69 балла.
Второе место заняла еще одна представительница России – 14-летняя Анастасия Гулякова. Третий результат показала Рико Такино из Японии.
Отметим, что именно в такой последовательности фигуристки располагались и после короткой программы.
Брисбен (Австралия)
Гран-при
1-й этап
Девушки
1. Александра Трусова
(Россия) – 197,69
2. Анастасия Гулякова
(Россия) – 181,43
3. Рико Такино
(Япония) – 174,16
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