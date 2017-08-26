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Мино Райола: Я не против Бонуччи, но «Милан» обещал капитанскую повязку Доннарумме

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Агент Мино Райола заявил, что «Милан» обещал сделать капитаном команды голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

«Я доволен, что Джанлуиджи остался в «Милане». Мы уважаем его решение. Однако клуб обещал ему капитанскую повязку. Ничего не имею против Бонуччи, но мы хотим понять…», – приводит Football Italia слова Райолы.

Напомним, летом 18-летний вратарь продлил контракт с «Миланом» до 2021 года.

А капитаном команды стал защитник Леонардо Бонуччи, перешедший в межсезонье из «Ювентуса».

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