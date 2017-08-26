Президент УЕФА: Это же надо – один итальянский клуб имеет 103 футболиста на контракте!

Президент УЕФА Александр Чеферин допускает введение потолка зарплат в футболе, лимита игроков под контрактом у одного клуба и запрет аренды.

«Мишель Платини (бывший президент УЕФА – прим. ред.) и Карл-Хайнц Румменигге (президент Ассоциации европейских клубов – прим. ред.) несколько лет назад сказали на ассамблее ЕС, что в футболе не будет введен лимит заработной платы – это невозможно, - сказал в интервью L’Equipe президент УЕФА . – Но я не так уж в этом уверен. В сентябре будет собрание УЕФА, там посмотрим. Но мы сами уже можем принять кое-какие чисто спортивные меры. Не потолок зарплаты по-американски, а, к примеру, лимит или запрет аренды игроков, лимит игроков под контрактом у одного клуба. Это же надо – один итальянский клуб имеет 103 футболиста-контрактника! Такие меры принять несложно…».