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Окслейд-Чемберлен отказался продлевать контракт с «Арсеналом»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен отказался продлить действующий контракт. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, хавбек отказался от нового контракта с зарплатой в 180 000 фунтов в неделю. Главный тренер Арсен Венгер пытался убедить Алекса подписать новое соглашение, но он ответил отказом.

Также сообщается, что не исключен уход футболиста до конца трансферного окна, так как до окончания его контракта остался год. Интерес к нему проявляют «Челси» и «Ливерпуль». Если Венгер решит оставить футболиста, он отработает контракт и уйдет как свободный агент.

В текущем сезоне 24-летний Алекс Окслейд-Чемберлен провел три матча за «Арсенал».

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