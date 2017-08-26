Хакеры взломали аккаунты «Реала» в соцсетях и сообщили о переходе Месси

Официальные аккаунты мадридского «Реала» в социальных сетях были взломаны. После взлома в них появилась информация о переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

В соцсетях появилось сообщение от имени «Реала», где было написано: «Добро пожаловать, Месси!». Также к записи было прикреплено видео гола аргентинца в ворота «Реала». Кроме того, хакеры опубликовали еще несколько записей, дающих понять, что аккаунт был взломан.

Отметим, что на данный момент записи уже удалены.