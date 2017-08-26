Александр Ермакович: Считаю «Арсенал» безоговорочным фаворитом нашей группы
Главный тренер БАТЭ Александр
Ермакович поделился своим мнением о результатах жеребьевки Лиги Европы. Напомним,
что его команда сыграет с «Арсеналом», «Кельном» и «Црвеной Звездой».
«Первое впечатление после того, как узнали
соперников, - а мы точно в Лиге Европы выступаем? Наш квартет ни в чем не
уступает многим группам Лиги чемпионов. Ну и сложилось ощущение, будто нам
попали фавориты своих корзин.
От этого эмоции двоякие. Конечно, с точки
зрения перспектив выхода в нокаут-раунд лучше было бы сыграть с менее
рейтинговыми конкурентами. С другой стороны, при таком выборе жребия стоит
ожидать куда большего болельщицкого ажиотажа. Да и нам интересно проверить себя
на фоне столь сильных команд.
Естественно, считаю безоговорочным
фаворитом нашей «пульки» лондонский «Арсенал». Но и уровень «Кельна» прекрасно
представляем - немецкая бундеслига является одним из сильнейших чемпионатов в
мире. По поводу «Црвены Звезды» сразу обратился к Милуновичу и Иваничу, которые отметили, что
белградский клуб в нынешнем сезоне выглядит еще лучше, чем в предыдущем. Да и выбить
из борьбы пражскую «Спарту» с «Краснодаром» - это говорит о многом», - цитирует
Ермаковича официальный сайт БАТЭ.
Первые матчи группового турнира пройдут 14 сентября.