Александр Ермакович: Считаю «Арсенал» безоговорочным фаворитом нашей группы

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился своим мнением о результатах жеребьевки Лиги Европы. Напомним, что его команда сыграет с «Арсеналом», «Кельном» и «Црвеной Звездой».

«Первое впечатление после того, как узнали соперников, - а мы точно в Лиге Европы выступаем? Наш квартет ни в чем не уступает многим группам Лиги чемпионов. Ну и сложилось ощущение, будто нам попали фавориты своих корзин.

От этого эмоции двоякие. Конечно, с точки зрения перспектив выхода в нокаут-раунд лучше было бы сыграть с менее рейтинговыми конкурентами. С другой стороны, при таком выборе жребия стоит ожидать куда большего болельщицкого ажиотажа. Да и нам интересно проверить себя на фоне столь сильных команд.

Естественно, считаю безоговорочным фаворитом нашей «пульки» лондонский «Арсенал». Но и уровень «Кельна» прекрасно представляем - немецкая бундеслига является одним из сильнейших чемпионатов в мире. По поводу «Црвены Звезды» сразу обратился к Милуновичу и Иваничу, которые отметили, что белградский клуб в нынешнем сезоне выглядит еще лучше, чем в предыдущем. Да и выбить из борьбы пражскую «Спарту» с «Краснодаром» - это говорит о многом», - цитирует Ермаковича официальный сайт БАТЭ.

Первые матчи группового турнира пройдут 14 сентября.