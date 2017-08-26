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Александр Хацкевич: Лучше бы «Динамо» выпали «Кельн» или «Хоффенхайм»

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы. Напомним, что его команда сыграет с «Янг Бойз», «Партизаном» и «Скендербеу».

- «Динамо» предстоит снова сыграть с «Янг Бойз». Ирония судьбы?

- Можно и так сказать. У кого-то, наверное, больные руки были на жеребьевке (улыбается). Никаких особых реваншистских настроений у нас не будет. Все мы знаем возможности команды, и нас ожидает еще одно противостояние с «Янг Бойз», правда, уже в другом турнире.

- Что можете сказать о сербском «Партизане»?

- На данный момент – ничего. Единственное, что знаю точно – у сербских команд всегда сумасшедшая группа поддержки. Еще раз убедился в этом, когда смотрел обзор матча между «Црвеной Звездой» и «Краснодаром» – болельщики в Белграде являются не только 12-м, но и 13-м, и 14-м игроками.

- Еще более загадочный соперник – это «Скендербеу»?

- На самом деле, о «Скендербеу» больше информации, и команда знакома нам по товарищескими матчам на сборах. Но на самом деле в век информационных технологий полную информацию по любому клубу можно найти за один день.

- На пресс-конференции после матча с «Маритиму» вы сказали, что одним из ваших пожеланий на жеребьевку группового турнира являются соперники из городов, в которые не очень далеко лететь...

- На самом деле, я сказал об этом в шутку (улыбается). И лучше бы нам выпали команды вроде «Кельна» или «Хоффенхайма», с которыми нам интереснее было бы сыграть, - цитирует Хацкевича официальный сайт «Динамо».

Первые матчи группового турнира пройдут 14 сентября.

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