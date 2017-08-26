Александр Хацкевич: Лучше бы «Динамо» выпали «Кельн» или «Хоффенхайм»
Главный тренер киевского
«Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал итоги жеребьевки группового
турнира Лиги Европы. Напомним, что его команда сыграет с «Янг Бойз», «Партизаном»
и «Скендербеу».
- Можно и так сказать. У кого-то, наверное, больные руки были на жеребьевке
(улыбается). Никаких особых реваншистских настроений у нас не будет. Все мы
знаем возможности команды, и нас ожидает еще одно противостояние с «Янг Бойз»,
правда, уже в другом турнире.
- Что можете сказать о сербском «Партизане»?
- На данный момент – ничего. Единственное, что знаю точно – у сербских
команд всегда сумасшедшая группа поддержки. Еще раз убедился в этом, когда
смотрел обзор матча между «Црвеной Звездой» и «Краснодаром» – болельщики в
Белграде являются не только 12-м, но и 13-м, и 14-м игроками.
- Еще более загадочный соперник – это «Скендербеу»?
- На самом деле, о «Скендербеу» больше информации, и команда знакома нам по
товарищескими матчам на сборах. Но на самом деле в век информационных
технологий полную информацию по любому клубу можно найти за один день.
- На пресс-конференции после матча с «Маритиму» вы сказали, что одним из
ваших пожеланий на жеребьевку группового турнира являются соперники
из городов, в которые не очень далеко лететь...
- На самом деле, я сказал об этом в шутку (улыбается). И лучше бы нам
выпали команды вроде «Кельна» или «Хоффенхайма», с которыми нам интереснее было
бы сыграть, - цитирует Хацкевича официальный сайт «Динамо».
Первые матчи группового турнира пройдут 14 сентября.