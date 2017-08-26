Дик Адвокат: Я мог вызвать Элию и Бабела, но тогда бы пришлось отказаться от Промеса и Депая

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат объяснил, почему не включил в состав команды полузащитников Элджера Элию и Райана Бабела.

«Мы дали понять, что следим за Элией и Бабелом, но я выбрал игроков, которых вызывал в команду в последнее время. Промес умеет забивать, тогда как Элия больше участвует в созидании. А нам нужны голы.

Я мог бы вызвать Элию и Бабела, но тогда бы мне пришлось отказаться от Промеса и Мемфиса, а я такой вариант не рассматриваю.

Элия хорошо играл в «Фенербахче», но я также вижу, что Промес является самым важным игроком «Спартака». Тогда как про Элию и Бабела нельзя сказать, что они ключевые игроки в своих командах», – приводит SoccerNews.nl слова Адвоката.

Напомним, Голландия проведет два матча отборочного турнира чемпионата мира с Францией (31 августа) и Болгарией (3 сентября).