Резцова завоевала золото юниорского чемпионата мира по летнему биатлону в спринте. Васнецова - третья

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора и американского боксера Флойда Мэйвезера.

Макгрегор оказался тяжелее Мэйвезера на 1,6 килограмма (видео) В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора и американского боксера Флойда Мэйвезера.

Сегодня в Вероне (штат Нью-Йорк, США) состоялась церемония взвешивания участников турнира Bellator 182.

Российский боец согласился на поединок с показавшим перевес соперником

Российский боец согласился на поединок с показавшим перевес соперником Сегодня в Вероне (штат Нью-Йорк, США) состоялась церемония взвешивания участников турнира Bellator 182.