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Резцова завоевала золото юниорского чемпионата мира по летнему биатлону в спринте. Васнецова - третья

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Чайковском проходит юниорский чемпионат мира по летнему биатлону. У юниорок в спринте победу одержала россиянка Кристина Резцова.

Результат победительницы – 20 минут и 48,7 секунды при одном штрафном круге. Второй стала белоруска Динара Алимбекова. На третьем месте еще одна россиянка Виктория Васнецова.

Летний биатлон. Чемпионат мира

Чайковский (Россия)

Юниорки. Спринт

7,5 км

1. Кристина Резцова (Россия) – 20.48,7 (1)

2. Динара Алимбекова (Белоруссия) – + 32.7 (0)

3. Валерия Васнецова (Россия) + 1.02,1 (3)

4. Наталья Ушкина (Россия) + 1.04,6 (1)

5. Юлия Коншина (Россия)+ 1.15,6 (2)…

7. Екатерина Мошкова (Россия) + 1.48,.2 (1)…

10. Ксения Жужгова  (Россия) – + 2.03,5 (1).

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