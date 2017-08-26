Корешков нокаутировал Нджокуани в главном поединке Bellator 182

В Вероне (США) состоялся турнир Bellator 182. В его главном поединке российский спортсмен Андрей Корешков нокаутом победил американца Чиди Нджокуани.

Уже в первом раунде бой был остановлен. Корешков владел явным преимуществом, и когда его соперник смог подняться с пола в очередной раз, но после этого пропустил несколько ударов подряд, рефери завершил поединок. Победа была присуждена Корешкову.

Отметим, что Нджокуани не вписался в весовую категорию до 171 фунта. Он оказался на 4 фунта (1,8 кг) тяжелее лимита. В другом поединке вечера россиянин Вадим Немков нокаутом в первом раунде победил Филиппа Линза.