Российские ватерполистки вышли в полуфинал Универсиады, обыграв Австралию
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/4
финала женского турнира по водному поло на Всемирной летней Универсиаде в
Тайбэе (Тайвань) между сборными России и Австралии завершился победой
россиянок. Итоговый счет матча – 13:6.
Самыми результативными у победителей стали Анастасия Симанович, Дарья Рыжкова и Эльвина Каримова. В их активе по три года. Завтра сборная России в полуфинале сыграет с победителем матча Венгрия – Франция.
Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)
Водное поло. Женщины
1/4 финала
Россия – Австралия – 13:6
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