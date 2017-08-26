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Российские ватерполистки вышли в полуфинал Универсиады, обыграв Австралию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала женского турнира по водному поло на Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе (Тайвань) между сборными России и Австралии завершился победой россиянок. Итоговый счет матча – 13:6.

Самыми результативными у победителей стали Анастасия Симанович, Дарья Рыжкова и Эльвина Каримова. В их активе по три года. Завтра сборная России в полуфинале сыграет с победителем матча Венгрия – Франция.

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)

Водное поло. Женщины

1/4 финала

Россия – Австралия – 13:6

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