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Белорус Чепелин завоевал золото чемпионата мира по летнему биатлону в спринте, Волков – второй

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Чайковском проходит чемпионат мира по летнему биатлону. В спринте у мужчин победу одержал белорусский спортсмен Александр Чепелин.

Результат победителя – 24 минуты, 12,3 секунды при одном промахе. Вторым стал россиянин Александр Волков с отставанием в 3,4 секунды и чистой стрельбе. На третьем месте словак Томас Хасилла. Александр Печенкин занял четвертое место, Антон Шипулин – шестое.

Летний биатлон. Чемпионат мира

 Чайковский (Россия)

Мужчины. Спринт

10 км

1. Владимир Чепелин (Белоруссия) - 24.12,3 (1)

2. Алексей Волков (Россия) +3,4 (0)

3. Томас Хасилла (Словакия) + 9,0 (1)

4. Александр Печенкин (Россия) + 16,7 (2)…

6. Антон Шипулин (Россия) + 43,6 (4)…

12. Максим Буртасов (Россия)  + 1.15,3 (0)…

14. Александр Поварницын (Россия) + 1.17,7 (4)…

18. Сергей Клячин (Россия) + 1.32,3 (3).

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