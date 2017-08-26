Белорус Чепелин завоевал золото чемпионата мира по летнему биатлону в спринте, Волков – второй
В Чайковском проходит чемпионат мира по летнему биатлону. В спринте у мужчин победу одержал белорусский спортсмен Александр Чепелин.
Результат победителя – 24 минуты, 12,3 секунды при одном промахе. Вторым стал россиянин Александр Волков с отставанием в 3,4 секунды и чистой стрельбе. На третьем месте словак Томас Хасилла. Александр Печенкин занял четвертое место, Антон Шипулин – шестое.
Чайковский (Россия)
Мужчины. Спринт
10 км
1. Владимир Чепелин (Белоруссия) - 24.12,3 (1)
2. Алексей Волков (Россия) +3,4 (0)
3. Томас Хасилла (Словакия) + 9,0 (1)
4. Александр Печенкин (Россия) + 16,7 (2)…
6. Антон Шипулин (Россия) + 43,6 (4)…
12. Максим Буртасов (Россия) + 1.15,3 (0)…
14. Александр Поварницын (Россия) + 1.17,7 (4)…
18. Сергей Клячин (Россия) + 1.32,3 (3).