Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Торпедо
Футбол  Рубин- : -Тосно
Футбол  Локомотив- : -Урал
Футбол  Арсенал Тула- : -Амкар
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Лестер Сити
Футбол  Рома- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Базаревич: Когда ты разбираешь соперника и получаешь 91 очко, значит, ты как-то не так его разобрал

Источник:  РФБКомментарии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал победу над сборной Финляндии (100:91) в рамках подготовки к Евробаскету-2017.

– Важно было не столько победить, сколько хорошо сыграть, – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ. – Чтобы поверить в то, что мы делаем. Как говорил Владимир Обухов, от самоуверенности до уверенности полшага. Мы вот с поляками вышли самоуверенными, и сегодня из-за этого вышли нервозными. Это привело к 18 потерям.

Отвечая на вопрос, могу сказать, что финны очень агрессивно защищалась, а мы хорошо искали продолжение атак. Отрадно, что у нас шесть человек набрали более десяти очков. Такую команду очень сложно обыграть, и это свидетельство того, что мы играли довольно командно. Меня расстроило, что игроки не прислушались к скаутингу и будто бы не знали, что финны с такой точностью бросают издали. У нас есть какое-то время, чтобы поработать над этим.

– Можно сказать, что это первая игра за лето, когда был предварительно разобран соперник?
– Да, это был скаутинг в легкой версии, процентов на 70. Мы хотели посмотреть, как это будет работать на Евробаскете. Конечно, когда ты разбираешь соперника и получаешь 91 очко, это значит, что ты как-то не так его разобрал. Мне понравилось, что, несмотря на несколько попаданий сборной Финляндии в конце владений, мы все равно гнули свою линию.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сто очков «на дорожку». Как сборная Россия обыграла финновСто очков «на дорожку». Как сборная Россия обыграла финновНаши баскетболисты провели последний контрольный матч в рамках подготовки к стартующему 31 августа чемпионату Европы.Швед был прекрасен, но полякам повезлоШвед был прекрасен, но полякам повезлоНа турнире в Гамбурге сборная России проиграла все три матча: вслед за немцами и сербами сегодня наши уступили полякам – 78:81.Сборная России по баскетболу в контрольном матче уступила команде ПольшиСборная России по баскетболу уступила команде Польши со счетом 78:81 в матче товарищеского турнира в Гамбурге.«-10» от сербов в Гамбуре. А в Стамбуле добавится Теодосич«-10» от сербов в Гамбуре. А в Стамбуле добавится ТеодосичРоссийские баскетболисты, продолжающие подготовку к чемпионату Европы, на турнире в Германии уступили сборной Сербии – 75:85.Сергей Базаревич: На результат повлияло «домашнее» судействоГлавный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение в товарищеском матче со сборной Германии.
MMA
Корешков нокаутировал Нджокуани в главном поединке Bellator 182
Биатлон
Резцова завоевала золото юниорского чемпионата мира по летнему биатлону в спринте. Васнецова – третья
Футбол
Дик Адвокат: Я мог вызвать Элию и Бабела, но тогда бы пришлось отказаться от Промеса и Депая
Футбол
Хакеры взломали аккаунты «Реала» в соцсетях и сообщили о переходе Месси
все новости
Финляндия
Финляндиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Сергей Базаревич
Сергей Базаревичвсе новости