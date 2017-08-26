Сергей Базаревич: Когда ты разбираешь соперника и получаешь 91 очко, значит, ты как-то не так его разобрал

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал победу над сборной Финляндии (100:91) в рамках подготовки к Евробаскету-2017.

– Важно было не столько победить, сколько хорошо сыграть, – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ. – Чтобы поверить в то, что мы делаем. Как говорил Владимир Обухов, от самоуверенности до уверенности полшага. Мы вот с поляками вышли самоуверенными, и сегодня из-за этого вышли нервозными. Это привело к 18 потерям.

Отвечая на вопрос, могу сказать, что финны очень агрессивно защищалась, а мы хорошо искали продолжение атак. Отрадно, что у нас шесть человек набрали более десяти очков. Такую команду очень сложно обыграть, и это свидетельство того, что мы играли довольно командно. Меня расстроило, что игроки не прислушались к скаутингу и будто бы не знали, что финны с такой точностью бросают издали. У нас есть какое-то время, чтобы поработать над этим.

– Можно сказать, что это первая игра за лето, когда был предварительно разобран соперник?

– Да, это был скаутинг в легкой версии, процентов на 70. Мы хотели посмотреть, как это будет работать на Евробаскете. Конечно, когда ты разбираешь соперника и получаешь 91 очко, это значит, что ты как-то не так его разобрал. Мне понравилось, что, несмотря на несколько попаданий сборной Финляндии в конце владений, мы все равно гнули свою линию.