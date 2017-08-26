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Мелантьев и Штыль завоевали золото чемпионата мира в гребле на каноэ-двойке на 500 метров

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Рачице (Чехия) проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Россияне Виктор Мелантьев и Иван Штыль завоевали золото в гребле на каноэ-двойке на 500 метров.

Результат победителей – одна минута и 38,868 секунды. Вторыми стали румыны Леонид Карп и Виктор Михалачи, третьими - итальянцы Николе Крачун и Серж Крачун.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира

Рачице (Чехия)

Мужчины. Каноэ-двойка

500 м

1. Виктор Мелантьев/Иван Штыль (Россия) – 1.38,868

2. Леонид Карп/Виктор Михалачи (Румыния) – 1.39,796

3. Николе Крачун/Серж Крачун (Италия) – 1.39,979.

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