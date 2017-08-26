Мелантьев и Штыль завоевали золото чемпионата мира в гребле на каноэ-двойке на 500 метров
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Рачице (Чехия) проходит чемпионат мира по гребле на
байдарках и каноэ. Россияне Виктор Мелантьев и Иван Штыль завоевали
золото в гребле на каноэ-двойке на 500 метров.
Результат победителей – одна минута и 38,868 секунды. Вторыми стали румыны Леонид Карп и Виктор Михалачи, третьими - итальянцы Николе Крачун и Серж Крачун.
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира
Рачице (Чехия)
Мужчины. Каноэ-двойка
500 м
1. Виктор Мелантьев/Иван Штыль (Россия) – 1.38,868
2. Леонид Карп/Виктор Михалачи (Румыния) – 1.39,796
3. Николе Крачун/Серж Крачун (Италия) – 1.39,979.
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