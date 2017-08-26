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Андреева и Ромасенко завоевали серебро чемпионата мира в гребле на каноэ-двойке на 500 метров

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Рачице (Чехия) проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко завоевали серебро в гребле на каноэ-двойке на 500 метров.

Победу одержал канадский дуэт Лоренс Винсен-Лапойнт/Кэти Винсент. На третьем месте белоруски Алена Наздрова и Камила Бобр.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира

Рачице (Чехия)

Женщины. Каноэ-двойка

500 м

1. Лоренс Винсен-Лапойнт/Кэти Винсент (Канада) – 1.56,752

2. Ирина Андреева/Олеся Ромасенко (Россия) – 1.57,264

3. Алена Наздрова/Камила Бобр (Белоруссия) – 1.57,858

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