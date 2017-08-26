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Джан пообещал «Ювентусу», что подпишет контракт с клубом в 2018 году

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан достиг договоренности с «Ювентусом» о том, что перейдет в клуб на правах свободного агента следующим летом.

По данным La Gazzetta dello Sport, 23-летний игрок сборной Германии дал слово чемпионам Италии, что подпишет с ними контракт летом 2018 года.

Джан выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, когда перешел в команду из «Байера» за 12 миллионов евро.

В трех матчах нынешнего сезона Джан забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Напомним, «Ливерпуль» является соперником московского «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.

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