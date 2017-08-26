Александр Бубнов: «Арсенал» обыграет «Амкар» со счетом 1:0

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч восьмого тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Амкаром». Он считает, что победу одержат хозяева.

«Номинально «Арсенал» и «Амкар» – прямые конкуренты по борьбе за выживание. У пермяков дела пока идут ни шатко ни валко, зато «Арсенал» в прошлом туре сенсационно обыграл в гостях «Ахмат» и теперь получает шанс оторваться в таблице от зоны вылета. Прогноз – 1:0», - цитирует Бубнова Sporbox.ru.

Матч «Арсенал» - «Амкар» начнется в 15:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.