ЦСКА и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежных команд

Матч восьмого тура молодежного первенства России между ЦСКА и «Ахматом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе ЦСКА отличился Хетаг Хосонов, у «Ахмата» гол в активе Абдурахмана Ахильгова. Отметим, что на 84-й минуте у хозяев был удален Александр Волков.

ЦСКА набрал 14 очков и занимает шестое место. У «Ахмата» шесть очков и 14-е место.

Молодежное первенство

8-й тур