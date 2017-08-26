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ЦСКА и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч восьмого тура молодежного первенства России между ЦСКА и «Ахматом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе ЦСКА отличился Хетаг Хосонов, у «Ахмата» гол в активе Абдурахмана Ахильгова. Отметим, что на 84-й минуте у хозяев был удален Александр Волков.

ЦСКА набрал 14 очков и занимает шестое место. У «Ахмата» шесть очков и 14-е место.

Молодежное первенство

8-й тур

Матч

ЦСКА (мол) - Ахмат (мол) - 1:1 (0:0)

Место и дата

26 августа 11:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

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