ЦСКА и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежных команд
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч восьмого тура
молодежного первенства России между ЦСКА и «Ахматом» завершился вничью.
Итоговый счет матча – 1:1.
В составе ЦСКА отличился Хетаг Хосонов, у «Ахмата» гол в активе Абдурахмана Ахильгова. Отметим, что на 84-й минуте у хозяев был удален Александр Волков.
ЦСКА набрал 14 очков и занимает шестое место. У «Ахмата» шесть очков и 14-е место.
Молодежное первенство
8-й тур
Матч
ЦСКА (мол) - Ахмат (мол) - 1:1 (0:0)
Место и дата
26 августа 11:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
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