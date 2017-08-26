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Сергей Ковалев: Я подумываю о завершении карьеры

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о своем будущем.

«Я веду определенный тренировочный процесс. В начале сентября возвращаюсь в Америку, где буду полноценно тренироваться, но у меня нет никаких мыслей по поводу боев. Никаких дат нет. Может, вообще карьеру завершу, мне пока не до бокса. Я подумываю о завершении карьеры.

Пора, наверное, перестать боксировать и завязывать с этим. Пока нет конкретики, чем буду заниматься в ближайшее время. Пока я занимаюсь собой, семьей. Приехал на святую гору Афон, духовно общаюсь с Богом. Сейчас не до бокса», – приводит «Р-Спорт» слова Ковалева.

Напомним, 34-летний Ковалев провел 33 боя на профессиональном ринге, в которых одержал 30 побед (из них 26 – нокаутом).

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