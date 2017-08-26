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Александр Бубнов: «Рубин» обыграет «Тосно»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч восьмого тура чемпионата России между «Рубином» и «Тосно». Он считает, что победу одержат хозяева.

«Несмотря на кадровые потери, «Рубин» по-прежнему обладает хорошей группой атаки, а разгромная победа над «Анжи» в прошлом туре говорит о том, что команда Курбана Бердыева находится на подъеме. Прогноз – 2:0», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч начнется в 17:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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