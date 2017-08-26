Райкконен показал лучший результат в третьей практике Гран-при Бельгии, Квят – 18-й

На Гран-при Бельгии состоялась третья свободная практика. Лучшее время показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.

Вторым стал партнер Райкконена по команде Себастьян Феттель. На третьем месте представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» на 18-й позиции. Отметим, что из-за технических проблем он проехал только семь кругов.

Гран-при Бельгии

Третья свободная практика

1. Кими Райкконен («Феррари») – 1.43,916 (17 кругов)

2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,197 (15)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,198 (11)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,118 (13)

5. Валттери Боттас («Мерседес») +1,314 (18)

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,370 (18)

7. Джолион Палмер («Рено») +1,575 (11)

8. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,941 (14)

9. Карлос Сайнс («Торо Россо») +2,026 (18)

10. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,144 (12)

11. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,148 (11)

12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +2,263 (14)

13. Ромен Грожан («Хаас») +2,280 (14)

14. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,384 (14)

15. Ланс Стролл («Уильямс») +2,704 (18)

16. Фелипе Масса («Уильямс») +2,751 (22)

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,774 (13)

18. Даниил Квят («Торо Россо») +3,987 (7)

19. Паскаль Верляйн («Заубер») +4,380 (17)

20. Маркус Эрикссон («Заубер») +4,384 (6)

Квалификация состоится сегодня и начнется в 15:00 по Москве.