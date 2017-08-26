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Первый матч на стадионе «Нижний Новгород» пройдет 8 октября

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев рассказал о готовности стадиона «Нижний Новгород» к чемпионату мира.

«Сложно оценивать готовность стадиона по отношению к другим аренам, мы идем по своему графику. По нашим расчетам, поле будет полностью готово к началу октября. Мы планируем, что 8 октября, в воскресенье, сможем провести первый матч на этой новой арене. Это будет игра между сборной правительства Нижегородской области и сборной строителей, которые задействованы на объекте.

Я сам люблю играть в футбол. Обещаю, что не пропущу мимо себя никого», – приводит «Р-Спорт» слова Шанцева.

Добавим, что на стадионе «Нижний Новгород» пройдут четыре матча группового этапа, а также игры 1/8 и 1/4 финала турнира.

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