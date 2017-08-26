Александр Бубнов: «Урал» упрется, но «Локомотив» все же победит
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч восьмого тура
чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралом». Он считает, что победу
одержат хозяева.
«Урал»,
до сих пор не проигрывавший, безусловно, упрется, но «Локомотив»
ведет погоню за лидером, к тому же должен пребывать
в хорошем настроении после волевой победы над «Спартаком». Прогноз
– 1:0», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
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