Александр Бубнов: «Урал» упрется, но «Локомотив» все же победит

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч восьмого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралом». Он считает, что победу одержат хозяева.

«Урал», до сих пор не проигрывавший, безусловно, упрется, но «Локомотив» ведет погоню за лидером, к тому же должен пребывать в хорошем настроении после волевой победы над «Спартаком». Прогноз – 1:0», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



