Феттель продлил контракт с «Феррари» до 2020 года

Немецкий пилот Себастьян Феттель продолжит выступать за команду «Феррари».

Новое соглашение гонщика с командой рассчитано до 2020 года.

Extension of the agreement between Scuderia Ferrari and Sebastian Vettel.https://t.co/jKmGTz1Sci pic.twitter.com/36CURtCu2i