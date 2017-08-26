Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард0 : 0Торпедо
Футбол  Рубин- : -Тосно
Футбол  Локомотив- : -Урал
Футбол  Арсенал Тула0 : 0Амкар
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Лестер Сити
Футбол  Рома- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Феттель продлил контракт с «Феррари» до 2020 года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Немецкий пилот Себастьян Феттель продолжит выступать за команду «Феррари».

Новое соглашение гонщика с командой рассчитано до 2020 года. 

Напомним, Себастьян Феттель стал четырехкратным чемпионом мира в составе «Ред Булл».

В данный момент он лидирует в чемпионате мира-2017, опережая Льюиса Хэмилтона на 14 очков.

27 августа состоится Гран-при Бельгии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Райкконен показал лучший результат в третьей практике Гран-при Бельгии, Квят – 18-йНа Гран-при Бельгии состоялась третья свободная практика. Лучшее время показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.Технический директор «Торо Россо» извинился перед Квятом за проблемы с машинойТехнический директор «Торо Россо» Джеймс Ки прокомментировал выступление пилотов команды на свободных практиках Гран-при Бельгии.Льюис Хэмилтон: Хочу выиграть гонки в Cпа и Монце, чтобы продолжить борьбу за титулПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты пятничных свободных заездов Гран-при Бельгии, по итогам которых он занял первое место.Себастьян Феттель: Машина показала себя нормально, но с ней еще надо поработатьПилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты пятничных свободных заездов Гран-при Бельгии.Даниил Квят: В субботу мы проделаем хорошую работуРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты пятничных свободных заездов.
Футбол
«Арсенал» – «Амкар». История противостояния
Формула-1
Феттель продлил контракт с «Феррари» до 2020 года
Теннис
Голландский теннисист Мак отстранен за отказ от сдачи допинг-пробы
Футбол
Первый матч на стадионе «Нижний Новгород» пройдет 8 октября
все новости
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости