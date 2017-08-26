Феттель продлил контракт с «Феррари» до 2020 года
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Немецкий пилот Себастьян Феттель продолжит выступать за команду «Феррари».
Новое соглашение гонщика с командой рассчитано до 2020 года.
Extension of the agreement between Scuderia Ferrari and Sebastian Vettel.https://t.co/jKmGTz1Sci pic.twitter.com/36CURtCu2i— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 26 августа 2017 г.
Напомним, Себастьян Феттель стал четырехкратным чемпионом мира в составе «Ред Булл».
В данный момент он лидирует в чемпионате мира-2017, опережая Льюиса Хэмилтона на 14 очков.
27 августа состоится Гран-при Бельгии.
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