Феттель продлил контракт с «Феррари» до 2020 года

На Гран-при Бельгии состоялась третья свободная практика. Лучшее время показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.

Райкконен показал лучший результат в третьей практике Гран-при Бельгии, Квят – 18-й На Гран-при Бельгии состоялась третья свободная практика. Лучшее время показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.

Технический директор «Торо Россо» извинился перед Квятом за проблемы с машиной

Технический директор «Торо Россо» извинился перед Квятом за проблемы с машиной Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки прокомментировал выступление пилотов команды на свободных практиках Гран-при Бельгии.