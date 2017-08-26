Наингголан опроверг заявление об уходе из сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан в своем твиттере опроверг новость о том, что он прекратил выступления за национальную команду.

«Если вы хотите узнать официальную информацию, то я все скажу сам. Я просто разочарован, но я не принимал никакого решения», - написал Наингголан в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Наингголан завершит выступления за сборную из-за недовольства главным тренером Роберто Мартинесом. Отметим, что Мартинес не вызвал Наингголана в команду на ближайшие матчи.