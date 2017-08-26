«Арсенал» – «Амкар». История противостояния

Сегодня в Туле в матче 8-го тура РФПЛ «Арсенал» примет «Амкар».

Всего эти команды провели между собой 12 официальных встреч: пять побед у туляков, три ничьи и четыре победы у пермяков, разница мячей – 16:12 в пользу «Арсенала».

В Туле команды провели шесть матчей: четыре победы у хозяев и две ничьи. В прошлом сезоне соперники сыграли на поле «Арсенала» вничью 0:0.