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«Арсенал» – «Амкар». История противостояния

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Туле в матче 8-го тура РФПЛ «Арсенал» примет «Амкар».

Всего эти команды провели между собой 12 официальных встреч: пять побед у туляков, три ничьи и четыре победы у пермяков, разница мячей – 16:12 в пользу «Арсенала».

В Туле команды провели шесть матчей: четыре победы у хозяев и две ничьи. В прошлом сезоне соперники сыграли на поле «Арсенала» вничью 0:0.

Матч

Арсенал - Амкар - 0:0

1-й тайм

Состав

Арсенал: Габулов, Альварес, Комбаров, Сунзу, Беляев, Чаушич, Горбатенко, Боурчану, Ткачёв, Максимов, Джорджевич

Амкар: Нигматуллин, Занев, Зайцев, Милькович, Конде, Сиваков, Идову, Рязанцев, Комолов, Баланович, Бодул

Место и дата

26 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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