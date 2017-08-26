«Арсенал» – «Амкар». История противостояния
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня в Туле в матче 8-го тура РФПЛ «Арсенал» примет «Амкар».
Всего эти команды провели между собой 12 официальных встреч: пять побед у туляков, три ничьи и четыре победы у пермяков, разница мячей – 16:12 в пользу «Арсенала».
В Туле команды провели шесть матчей: четыре победы у хозяев и две ничьи. В прошлом сезоне соперники сыграли на поле «Арсенала» вничью 0:0.
Матч
Состав
Арсенал: Габулов, Альварес, Комбаров, Сунзу, Беляев, Чаушич, Горбатенко, Боурчану, Ткачёв, Максимов, Джорджевич
Амкар: Нигматуллин, Занев, Зайцев, Милькович, Конде, Сиваков, Идову, Рязанцев, Комолов, Баланович, Бодул
Место и дата
26 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция
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