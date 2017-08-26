«Локомотив» – «Урал». История противостояния
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня в Москве в матче 8-го тура РФПЛ «Локомотив» примет «Урал».
Всего эти команды провели между собой 21 официальную встречу: 12 побед у москвичей, три ничьи и шесть побед у екатеринбуржцев, разница мячей – 41:22 в пользу «Локомотива».
В Москве команды провели 10 матчей: 6 побед у хозяев, две ничьи и две победы у гостей. В прошлом сезоне соперники сыграли на поле «Локомотива» вничью 1:1.
Матч
Место и дата
26 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция
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