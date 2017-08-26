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Слепцова завершит карьеру после чемпионата мира по летнему биатлону

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова завершит карьеру после чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском. Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов.

«Биатлонная новость дня! И это не шутка! Светлана Слепцова завершает карьеру!!! Этот летний чемпионат мира – последний старт Светланы. Осталось две гонки: сегодня и завтра», – написал Трифанов в инстаграме.

Напомним, чемпионат мира по летнему биатлону проходит в Центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка».

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