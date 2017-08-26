«Арсенал» – «Амкар». Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые
составы команд в матче восьмого тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Амкаром».
«Арсенал»: Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Чаушич, Джорджевич.
«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев,
Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Баланович, Бодул.
Матч начнется в 15:00 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически